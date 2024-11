La Regione Calabria mette a disposizione di singole persone, gruppi ed imprese calabresi il Fuoc, Fondo Unico per l’occupazione e la crescita

Finalmente in Calabria per i nostri giovani e per tutte le categorie svantaggiate sembra muoversi qualcosa. Dopo l’avvio del progetto Garanzia Giovani, la Regione mette a disposizione di singole persone, gruppi ed imprese calabresi attraverso la società finanziaria regionale Fincalabra, il Fuoc, il Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita. Il Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita si compone di tre strumenti :

L’operazione “Fondo per l’occupazione” finalizzata a promuovere nuove assunzioni stabili da parte delle imprese o di lavoratori autonomi che abbiano le proprie unità produttive e/o sedi operative ubicate nel territorio della Regione Calabria. I Destinatari dell’operazione sono le persone svantaggiate o disabili residenti in Calabria, da assumere a tempo indeterminato.



L’operazione “Microcredito d’impresa” è orientata a sostenere l’imprenditorialità e l’autoimpiego di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro. In particolare quest’operazione tra gli altri, potrà includere lavoratori svantaggiati o lavoratori disabili, cittadini immigrati, nomadi o appartenenti a minoranze etniche, donne vittime di violenza.



L’operazione “Fondo Approdo” è finalizzata a concedere prestiti a giovani donne residenti in Calabria per l’avvio di attività professionali.