Dopo il dissequestro della galleria del Santomarco la tratta riapre al traffico ferroviario

I pendolari possono tirare un sospiro di sollievo: domenica 6 maggio i treni torneranno a transitare lungo la ferrovia Cosenza-Paola. Il procuratore Pierpaolo Bruni ha disposto il dissequestro del tunnel del Santomarco. La decisione è giunta a margine del sopralluogo effettuato dai periti nominati dal magistrato per verificare la conformità dei lavori di ripristino effettuati da Rfi all’interno della galleria.

Il traffico riprende cinque mesi dopo il deragliamento

Come si ricorderà la circolazione all’interno del tunnel era sospesa dallo scorso 6 dicembre, data nella quale si verificò il deragliamento di un treno regionale, per fortuna senza danni per le persone. Trenitalia ha continuato a garantire i collegamenti con un servizio sostitutivo di pullman. Una soluzione tampone che non ha mancato di creare disagi, in parte determinati dal mancato rispetto delle coincidenze con i convogli a lunga percorrenza in arrivo e in partenza allo scalo della città tirrenica, in parte causati dalle concomitanti interruzioni della statale 107. Le ingenti risorse investite per l’ammodernamento dei binari e per la ristrutturazione della stazione di Cosenza alimentano le speranze di poter contare, entro breve tempo, su un servizio di trasporto adeguato alle esigenze degli utenti.