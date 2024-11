L’ex presidente del Consiglio dei ministri ha indicato la portualità come risorsa prioritaria su cui puntare

Il Sud avrebbe bisogno di investimenti specifici per far crescere la sua economia, "anche perché' e' evidente che vi e' un gap infrastrutturale, come l'alta velocità che arriva a Napoli, poi dopo comincia un'avventura perché' dopo comincia un'avventura, perché' il sistema stradale e ferroviario e quello stradale e' drammaticamente indietro rispetto al resto del Paese".

D'Alema, nel corso di un incontro a Lecce organizzato da Mdp - Articolo 1, ha indicato la portualità come risorsa prioritaria su cui investire. "I cinesi stanno raddoppiando il Canale di Suez, promuovendo quella che loro chiamano una nuova via della seta, terrestre e marittima, soltanto che senza investimenti nei porti del Mezzogiorno, noi non saremo pronti per questa occasione. Già abbiamo perduto occasioni, perché' i cinesi hanno creato nel porto del Pireo il loro hub nel Mediterraneo. Hanno fatto una scelta che taglia in parte fuori l'Italia perché' qui non hanno trovato interlocutori. Il Mezzogiorno rischia di perdere delle grandi opportunità. Tutta quella politica che era stata avviata con i governi Prodi, con investimenti a Taranto e a Gioia Tauro, e' stata completamente abbandonata. Accanto a questo critichiamo il fatto che la manovra economica non contiene risposte sulle pensioni". (AGI)