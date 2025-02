Venerdì 28 febbraio, alle ore 17.45, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, ottantaquattresima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. “Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite dell'ottantaquattresima puntata Alessandro Crocco, giovane imprenditore originario di Acri e trasferitosi negli Stati Uniti d'America prima per studiare e poi per avviare diverse attività imprenditoriali.

In verità Crocco a New York si è occupato anche di politica, seguendo direttamente le vicende delle ultime storiche elezioni. Crocco si è specializzato nei temi dell'export e della raccolta fondi attraverso una fondazione che mira a salvaguardare importanti beni culturali. La sua esperienza in America gli ha consentito di avere una visione ampia e internazionale, e quindi di poter ragionare sui temi dell'export con dati alla mano. Crocco crede molto nel potenziale economico del Sud e della Calabria. La trasmissione può essere seguita in diretta anche in streaming e on demand su LaC Play