Il prossimo venerdì 10 maggio alle ore 11, presso la sala Orsi del Museo di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Wine and Travel Italy". Iniziativa della Camera di Commercio Italiana in Canada per la valorizzazione del vino e del territorio calabrese.

Il progetto mira ad attuare una serie di azioni mirate a valorizzare le produzioni del settore enologico calabrese e a promuovere il territorio regionale come destinazione del turismo enogastronomico. Questa è la prima volta che il CCIC guarda la Calabria come terra ricca, da scoprire tramite iniziative finalizzate.



Durante la conferenza, interverranno Paola Aloe, funzionario settore internazionalizzazione della Regione Calabria, co-finanziatore del progetto; Carmelo Malacrino, Direttore Museo Archeologico Reggio Calabria; Ruggiera Sarcina, Direttrice Italia Camera di Commercio Italiana in Canada; Antonino Tramontana, Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria; Jacques Orhon, scrittore, sommelier e formatore; Gennaro Convertini, Presidente Enoteca Casa dei Vini di Calabria e Giovanni Benvenuto, Amministratore Delegato Cantine Benvenuto.



Il settore vitivinicolo e il turistico rappresentano, per la Camera di Commercio italiana in Canada, due dei maggiori ambiti di intervento su cui operare tanto che sono oltre 50 anni che è impegnata nell’interfacciarsi tra i due paesi. Il Wine and Travel Italy costituisce un originale modello d’azione che concede la possibilità alle cantine, anche di piccole dimensioni, di fare il loro ingresso in un mercato più complesso come quello canadese. Nuovi itinerari e pacchetti di turismo enogastronomico per wine lovers, questa è solo una parte della proposta canadese. Il progetto Wine and Travel Italy ha una piattaforma web dedicata per comunicare in maniera diretta col mercato del nord America, potendo scegliere tra i servizi correlati all’assistenza delle imprese www.wineandtravelitaly.com.

Ad oggi sono oltre 130 le aziende calabresi che hanno mostrato interesse al progetto, dato che risalta una Regione rivolta verso nuove frontiere e che punta alla valorizzazione delle produzioni enologiche. Il percorso di promozione del vino verrà strettamente associato ad una promozione del territorio, attraverso percorsi di turismo esperienziale, che attireranno i turisti appassionati.



Il progetto, ancora ai nastri di partenza, è promosso in collaborazione con l’Enoteca Casa dei Vini di Calabria. “Wine & Travel Italy” presenterà un programma esclusivo per la regione Calabria che, se da un lato guarda all’export dei vini calabresi, dall’altro esalta il già citato binomio vino-territorio sia grazie alla costituzione di partnership strategiche con Tour Operator canadesi interessati ad integrare la propria offerta con nuovi itinerari e pacchetti dedicati.