È stato firmato nella Cittadella regionale il protocollo d'intesa tra la Regione e le istituzioni calabresi appartenenti all'Afam (Alta formazione artistica musicale e coreutica) che sono state ammesse al finanziamento dell'Asse 12 del Por Calabria “Progetto strategico regionale CalabriAltaFormazione”. Oltre 4,5 milioni, a valere sull'Azione 10.5.1, saranno ripartiti tra il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro, l'Issm “Tchaikovsky” di Nocera Terinese, il Conservatorio “Stanislao Giaconantonio” di Cosenza, l'Accademia “Fidia” di Stefanaconi, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e l'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria per progetti relativi a tre macro aree: rafforzamento delle competenze, internazionalizzazione e orientamento in entrata e in uscita.

Tutti i presenti- riferisce la nota stampa - hanno elogiato la Regione Calabria per questa iniziativa che rappresenta uno dei rari esempi a livello nazionale di supporto a un comparto da sempre trascurato finora dalle politiche regionali e pone la Calabria in posizione avanzata tra le buone prassi del settore Afam in Italia. «Alla base di questo bando regionale – ha dichiarato l'Assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano - c'è una visione ben chiara del presidente Oliverio e della Giunta, ovvero quella di ampliare il più possibile le opportunità di formazione e, quindi, di prospettive di lavoro per i giovani calabresi. In tale prospettiva, il settore dell'Alta Formazione è cruciale, sia per quanto riguarda la componente artistica che per quella tecnica e tecnologica. L’investimento sulla valorizzazione del patrimonio culturale materiale immateriale, insieme con la legge sul teatro e la legge sull’audiovisivo –aggiunge - rappresentano opportunità di lavoro nell’ambito artistico e richiedono professionalità e competenze anche relativamente al management e alla comunicazione in questi specifici settori. Importanti anche le relazioni che le Afam hanno saputo intessere attraverso partenariati a livello internazionale».

Secondo la dirigente regionale all'Alta Formazione e Università Maria Antonella Cauteruccio «i progetti che hanno ottenuto il finanziamento hanno il merito di aver valorizzato le proprie esperienze, le specifiche tradizioni. La firma di questo protocollo d'intesa arriva al culmine di un proficuo confronto con le varie istituzioni Afam e rappresenta un buon risultato per un settore che aveva bisogno di maggiore attenzione e impulso». Alla sigla dell'intesa hanno preso parte Francescantonio Pollice, direttore del “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia; Giorgio Feroleto, direttore del Conservatorio di Cosenza; Vittorio Politano, direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro; Salvatore Barresi, presidente dell'Issm “Tchaikovsky” di Nocera Terinese; Concetta Nicolosi, presidente del Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria; Dimitri Licata, presidente dell'Accademia “Fidia” di Stefanaconi.