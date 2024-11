Domani pomeriggio, giovedi 12 marzo 2015 alle ore 18.30 presso l’Hotel Cala del Porto di Vibo Marina il Partito Democratico di Vibo Valentia organizza una manifestazione dal titolo 'Dallo Sviluppo industriale ai cimiteri delle fabbriche in disuso: tra rischi ambientali e nuove possibilità di lavoro'.

Alla manifestazione a discutere di un tema strettamente attuale per la città di Vibo Valentia e soprattutto per la frazione di Vibo Marina ci saranno Antonio Lo Schiavo, candidato a sindaco per il centrosinistra, Carlo Guccione, assessore al lavoro ed allo sviluppo economico, e Silvia Velo, sottosegretario all’ambiente.



A fare i saluti e moderare la discussione ci saranno i segretari di Vibo Marina, Francesco Barbieri ed il segretario di Vibo Valentia, Stefano Soriano.



Questa è la prima di una serie di iniziative che tenderanno a coinvolgere nella discussione politica locale e sui problemi del territorio che il prossimo sindaco si troverà ad affrontare i vertici politici ed amministrativi del partito democratico a livello nazionale e regionale.