Se i primi 7 mesi del 2022 sono stati “complicati” dal punto di vista degli investimenti nel mercato pubblicitario, l’Out of Home e la GO TV registrano un andamento positivo nel periodo gennaio/luglio 2022.

I dati Nielsen, infatti, fotografano una ripresa del settore della pubblicità esterna (Transit e Outdoor) con un +80% e della GO TV con un +50.2%.

Un incremento che attesta quanto continui ad essere apprezzata la comunicazione out-of-home, che riunisce tutte le forme pubblicitarie che coinvolgono i consumatori quando sono fuori casa: in attesa dei mezzi pubblici o a piedi, in luoghi di interesse storico, culturale o intenti a fare shopping nei centri commerciali.

Inoltre, l’approccio moderno alla pianificazione televisiva unito all’importanza strategica del territorio in cui la comunicazione outdoor si esprime, valorizzano la GO TV nei diversi luoghi di fruizione dedicati al trasporto e al movimento delle persone: autostrade, autobus, aeroporti, stazioni ferroviarie, metropolitane.

Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, sono 6 i settori merceologici in crescita nel mese di luglio. Il contributo maggiore è dato dai settori: Telecomunicazioni (+37.1%), Informatica/fotografia (+179.5%), Tempo Libero (+21.4%), Turismo/Viaggi (+13.9%). Grazie alla sua trasversalità, l’Out-of-Home è il mezzo pubblicitario capace di raccogliere target diversi per età, provenienza e tipologia di consumi. Dalle grandi affissioni stradali alle paline/pensiline attesa viaggiatori dei bus, dagli arredi urbani agli spazi in stazioni ferroviarie ed aeroporti, gli investimenti in pubblicità outdoor confermano risultati importanti in termini di penetrazione del brand, di rafforzamento del marchio e di diffusione di messaggi pubblicitari.



Fonte: Prima online – dati Nielsen