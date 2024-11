Il consigliere regionale: «La crescita del sistema aeroportuale calabrese è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della Regione»

«Mi ritengo soddisfatto dai chiarimenti forniti dal presidente della Sacal, Arturo De Felice, nella Commissione Vigilanza di oggi. Il futuro del sistema aeroportuale calabrese meritava un confronto aperto come più volte avevo sostenuto sollecitando una convocazione apposita dell’organismo consiliare al presidente Ennio Morrone».

Lo riferisce il consigliere regionale On. Mario Magno che aggiunge: «Apprendo con particolare favore la volontà di De Felice di giungere alla redazione, a breve,di un piano industriale, che illustri la via da seguire per uno sviluppo armonico dei tre scali regionali, l’impegno diretto a conseguire l’equilibrio economico e di bilancio e le notizie rassicuranti riguardanti la trasparenza e la possibilità di conoscere i nominativi delle ditte incaricate dei vari servizi, non appena il presidente della Sacal S.p.A.giunga in possesso della relativa documentazione.



Reputo, inoltre, significativa - prosegue l’On. Magno - la volontà di potenziare l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, tra i 12 scali strategici del Paese, e la notizia,già annunciata in precedenza, della riapertura del Sant’Anna di Crotone ed il consolidamento del Tito Minniti di Reggio Calabria, nell’ambito di una strategia di risparmio ed equilibrio della gestione. La crescita del sistema aeroportuale calabrese - conclude l’On. Magno - è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della Regione. Il mio impegno istituzionale sarà sempre diretto alla collaborazione, alla vigilanza ed alla difesa del diritto alla mobilità dei cittadini calabresi».