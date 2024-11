Così il direttore dell'Istituto per gli studi politici, economici e giuridici: «Questo porta con sè benefici anche in sede penale, in costanza di reati fallimentari»

«Oltre agli aiuti di carattere finanziario, le imprese italiane devono godere di una tutela dinamica del patrimonio aziendale, da riconoscere per legge, che può essere studiata a vari livelli, almeno fino al 31.12.2020: disapplicazione di alcuni istituiti del Codice Civile come l’obbligo di porre in liquidazione la società per gravi perdite o ad esempio la contestazione di responsabilità dell’amministratore». A dichiararlo Alessandro Parrotta, avvocato e direttore dell'Ispeg nazionale ( Istituto per gli studi politici, Economici e giuridici). «Questo - conclude - porta con sè benefici anche in sede penale, in costanza di reati fallimentari».