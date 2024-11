Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture: 'Il 2017 la Sa-Rc sarà raccontata come una storia di successo. Il ponte sullo stretto? ‘Non è una priorità’

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio, è stato protagonista del Videoforum a Repubblica Tv e qui ha annunciato che il 2016 “sarà l’anno che porterà a completamento grandissima parte della Salerno-Reggio Calabria. Spero che nel 2017 – ha continuato il ministro - la Salerno-Reggio Calabria sarà raccontata come una storia di successo”.

Delrio stronca anche ogni speranza per ciò che riguarda il Ponte sullo Stretto, dichiarandosi d’accordo con Renzi: ‘Il progetto si può realizzare ma prima ci sono molte emergenza da affrontare. E assicura: “Una decisione verrà presa sicuramente entro la legislatura”.

Puntuale arriva la replica di Jole Santelli (coordinatrice regionale di Forza Italia) :"Renzi e Del Rio continuano con la politica degli annunci truffa’

"Viene annunciato il termine dei lavori per il 2017 ma questo traguardo è raggiunto solo perché – dichiara la coordinatrice - contrariamente ai governi precedenti che hanno lavorato realmente sul tracciato per rendere la Sa -RC un'autostrada moderna o almeno rispettosa degli standard di sicurezza minima previsti dall'Europa, Renzi blocca i lavori e dà completato il tutto”.

Renzi e Del Rio come il Gatto e la Volpe di collodiana memoria cercano di truffare Pinocchio, ed i burattini sarebbero gli italiani. Non c'è limite alla tracotanza, alla superficialità ed alla meschinità di questo governo. Contano su parlamentari di maggioranza – continua Jole Santelli - che non avranno il coraggio di proferire parola, su amministrazioni di Sinistra che calpesteranno i diritti dei propri cittadini e di un Presidente della Regione Calabria che obbedisce al padre padrone del suo partito e non proferisce parola su una vergogna simile".