L’esponente di Italia viva: «Il Governo Meloni non può che confermare e imprimere una accelerazione per cantierizzare i lotti»

«L’Alta velocità ultima occasione di sviluppo per il Meridione». Lo afferma in una nota stampa Antonio Demasi, responsabile Infrastrutture Italia viva Calabria evidenziando: «La linea alta velocità Salerno Reggio Calabria è una priorità per l’Italia. L’opera è fondamentale per il Sud. Ultima occasione di sviluppo del Sud ed in particolare per la Calabria e la Sicilia, con il Ponte di Messina possono essere la grande occasione degli ultimi secoli per dare una prospettiva economica ed emancipare le regioni meridionali».

Secondo Demasi «attardarsi in diatribe campanilistiche o inficiarne la strategia ed il tracciato già definito e validato con progettazione al vaglio definitivo del Governo Draghi, possono produrre il fallimento del progetto. Non si può accettare che si fermi il processo già definito in tutti gli aspetti. I problemi tecnici – evidenzia - sono facilmente superabili, il tracciato già definito attraversa territori che sono stati oggetto di importanti interventi infrastrutturali».

E ancora: «L’Alta velocità costituisce quadruplicamento della linea ferroviaria e consentirà di collegare la rete tradizionale e dare impulso al turismo raggiungendo tutti i territori a sud di Salerno.

La politica – rimarca l’esponente Iv - deve indicare la strategia e le linee guida di sviluppo. E queste sono state già recepite dalla progettazione. Il Governo Meloni non può che confermare e imprimere una accelerazione e cantierizzare i lotti Av. Si aprirebbero immediatamente cantieri lavoro, occupazione e impulsi all’economia di aree depresse che hanno tanto bisogno di lavoro». Per Demasi «risulta fondamentale e improcrastinabile un autorevole intervento del presidente del Consiglio e del presidente della Regione Calabria per confermare la validità delle scelte e scuotere la burocrazia, con cronoprogramma pubblico e chiaro, evitando che incrostazioni e vischiosità degli apparati conducano al fallimento del progetto».