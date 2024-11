La compagnia aerea sbaraglia la concorrenza delle agenzie pubblicitarie: si aggiudicherà il 65% dell’importo, il resto andrà alle aziende arrivate sul podio della gara divisa in quattro lotti. Ecco come funziona il progetto ideato per aumentare del 10% i passeggeri negli aeroporti di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone

Ryanair vince tutti e quattro i lotti nel bando che la Regione Calabria ha dedicato ai servizi di marketing digitale turistico. Si tratta di Destinazione Calabria, un maxi appalto da 47 milioni di euro (Iva esclusa) per tre anni pensato dalla Cittadella per «rilanciare la presenza del sistema regionale sui mercati internazionali» con «strategie commerciali e modelli innovativi di intervento» per valorizzare «le filiere di eccellenza e il territorio regionale nel suo complesso». Al di là delle formule burocratiche, la Regione continua sulla strada della nuova narrazione della Calabria e sul tentativo di aumentare le presenze turistiche, obiettivo in linea con il nuovo patto stretto proprio con Ryanair per moltiplicare i collegamenti con l’aeroporto di Reggio Calabria.

Il progetto si dà anche un obiettivo numerico chiaro, quello di incrementare in tre anni almeno del 10% il flusso passeggeri negli scali calabresi. Le regole della gara non prevedono che Ryanair si aggiudichi tutto l’importo messo a bando. L’aggiudicazione avviene infatti a favore degli operatori economici classificati ai primi tre posti per ciascun lotto. Nel capitolato è previsto che per ogni segmento della gara sia stipulato un accordo quadro per le aziende arrivate, per così dire, sul podio «senza riaprire il confronto competitivo». Un po’ per ciascuno, insomma. Ma la fetta più ampia (fino a un massimo di circa 30 milioni, secondo le prime stime) toccherà di sicuro alla compagnia low cost irlandese: il bando prevede infatti che al primo classificato vada al massimo il 65% di ciascun lotto; il 20% andrà al secondo classificato, il 10% al terzo.

Passiamo all’architettura e all’esito della gara. Il progetto si rivolge all’Europa: i primi tre lotti sono rivolti a strategie di marketing per l’Europa occidentale (l’importo stimato è di 10,5 milioni), l’Europa centrale (11,5 milioni) e l’Europa dell’Est (5 milioni). L’investimento più corposo, però, è riservato ai mercati interni: il quarto lotto vale 20 milioni.

Turismo Calabria, i risultati della gara vinta da Ryanair

Questi i risultati:

Lotto 1

Western Europe

1) Ryanair DAC (70,2817 punti)

2) RTI TBWA/Italia e Mxc (66,57 punti)

3) Pomilio Blumm S.r.l. (62,9052 punti)

Lotto 2

Central Europe

1) Ryanair DAC (70,2632 punti)

2) RTI TBWA/Italia e Mxc (66,57 punti)

3) Pomilio Blumm S.r.l. (63,7095 punti)

Lotto 3

Eastern Europe

1) Ryanair DAC (70,25 punti)

2) RTI East Media S.r.l. e Mxc (69,27 punti)

3) Pomilio Blumm S.r.l. (62,95 punti)

Lotto 4

Mercati interni

1) Ryanair DAC (70,2469 punti)

2) RTI TBWA/Italia e Mxc (66,57 punti)

3) RTI Energent Spa, Digical srl e Rtl Adalliance srl (61,5083 punti)

In tutti i lotti, Ryanair ha ottenuto un punteggio tecnico molto elevato (70 punti) a fronte di pochi decimali assegnati per il punteggio economico. Tra le altre società che si sono aggiudicate una fetta del maxi appalto ci sono alcune importanti agenzie pubblicitarie italiane (Tbwa Italia, Pomilio Blumm ed East Media) e una società che opera nel mercato dei servizi per l’innovazione (Energent). La scrematura iniziale è partita da 18 offerte per arrivare alle 9 i cui progetti sono stati valutati dalla commissione giudicatrice.

Tra queste Easy Jet (l’unica compagnia aerea a partecipare oltre a Ryanair, ma soltanto per il lotto 1) e Universal Marketing non hanno raggiunta la soglia minima di punteggio tecnico, mentre il Consorzio Digitouch è stato escluso per un errore nella presentazione delle offerte. L’ultimo passaggio si è consumato con la sfida a 6 tra i progetti delle aziende rimaste e Ryanair ha sbaragliato il campo in tutti i lotti. Curiosità: nel gruppo delle aziende vincitrici compare soltanto una ditta calabrese, la Digical di Cosenza, mandante nel raggruppamento temporaneo di imprese che si è aggiudicato il terzo posto nel lotto riservato ai mercati interni.