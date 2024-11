Si punta ad avere un incontro con il ministro Delrio e con i vertici del Ministero per sostenere il finanziamento dell’opera

E’ rinviato per ragioni organizzative a giovedì 25 gennaio il sit-in che il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese doveva tenere il prossimo giovedì 18 a Roma al “Ministero delle Infrastrutture” a Porta Pia.

La manifestazione è indirizzata ad avere un incontro con il ministro Graziano Delrio e con i vertici del Ministero per sostenere, alla luce di quanto previsto dalla Legge di stabilità del 2018, il finanziamento della Diga sul fiume Melito. Il Consorzio – si legge in una nota- continua a ribadire e sostenere la necessità di un intervento decisivo e congiunto tra Regione Calabria e Ministero per un’opera che vogliono 55 sindaci e che vuole assicurare sviluppo e lavoro alla Calabria e ai calabresi. Il Consorzio consapevole delle attuali opportunità non lascerà nulla di intentato.