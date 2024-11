Accordo raggiunto, linee guida discusse e programmate, i locali da ballo in Calabria riapriranno, se vorranno, già dal 19 giugno. Lo comunica Rodolfo Rotundo, presidente del Silb Calabria Centrale, il Sindacato Italiano Locali da Ballo. Fino a ieri in un clima di incertezza, ma fiduciosi nella Regione, i titolari avevano preferito attendere.

Di concerto con i rappresentanti di locali di tutta la Regione, la governatrice Jole Santelli e l’assessore allo Sviluppo Economico Fausto Orsomarso, si è concordata una modulazione dei precetti nazionali, in virtù del basso numero di contagi di cui gode la Calabria.

Il numero di persone ammesse non sarà del cinquanta per cento in meno rispetto alla capacità del locale, ma del venti. E non verrà vietata la somministrazione di bevande al banco, ma si vigilerà affinché chi consuma si allontani immediatamente per evitare assembramenti.

Stuart e personale vigileranno sulle piste per arginare eventuali calche. Altre linee guida verranno comunicate dal sindacato nei prossimi giorni.