Riapre al traffico veicolare dopo una lunga chiusura di circa 15 anni, la strada provinciale 164 di collegamento tra gli abitati di Civita e Cassano allo Jonio.

L’impegno assunto al riguardo nell’estate del 2022 dalla presidente dell'amministrazione competente, Rosaria Succurro «è stato onorato in tempi celeri – si legge in un comunicato - perché non può esserci sviluppo e crescita di una comunità se è isolata e priva di vie di comunicazione all’altezza di questo nome. Non importano le primogeniture sulle opere che si vanno a realizzare, ma la cosa più importante è che abbiamo restituito alle comunità un’arteria molto importante che diminuisce i tempi di percorrenza e soprattutto riporta sicurezza stradale ai territori».

Sistema di monitoraggio

I lavori hanno riguardato il montaggio delle barriere guard-rail, la sistemazione dei tombini con montaggio delle griglie, la canalizzazione delle acque superficiali e la realizzazione del manto di bitumazione, per un importo complessivo di 150 mila euro. Sulla provinciale, dalla quale peraltro, si può godere pure di uno splendido panorama, è stato anche inserito un sistema di monitoraggio di eventuali movimenti franosi. Alla cerimonia inaugurale, oltre alla stessa presidente Succurro e ai rappresentanti delle istituzioni locali, ha partecipato l'assessore regionale Gianluca Gallo.

Ulteriori risorse disponibili

«Abbiamo molta attenzione per questo territorio – ha infine commentato la presidente Succurro - e nel comune di Cassano, come Provincia di Cosenza, abbiamo già intercettato finanziamenti per oltre cinque milioni di euro tra viabilità ed edilizia scolastica, che ci consentiranno di effettuare ulteriori importanti interventi».