Benvenuti alla prima puntata della nostra nuova rubrica settimanale “Finanza & Quotidiano”, uno spazio dedicato a chi vuole informarsi, riflettere e crescere nel proprio percorso economicofinanziario quotidiano. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, dove le scelte finanziarie influenzano ogni aspetto della nostra vita, parlare di educazione finanziaria non è mai stato così importante – né mai così urgente.

A guidarvi in questo viaggio sarà Antonio Ranieri, Docente e Formatore di Educazione Finanziaria, regolarmente iscritto al Registro degli Educatori Finanziari dell’AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), che da anni si dedica alla diffusione di una cultura finanziaria accessibile, pratica e

orientata alla vita reale di ogni cittadino. Ma cosa si intende esattamente per educazione finanziaria? Chiediamo quindi al nostro esperto di spiegarci questa importante disciplina.

Cos’è l’Educazione Finanziaria?

«L’educazione finanziaria è quel processo di apprendimento che permette a ogni individuo di acquisire la consapevolezza, le conoscenze e gli strumenti necessari per gestire al meglio il proprio denaro. Non si tratta solo di saper leggere un estratto conto o capire come funziona un mutuo, ma di sviluppare una mentalità finanziaria che ci permetta di prendere decisioni informate, responsabili e lungimiranti. Significa comprendere il valore del risparmio, sapere come investire in modo consapevole, riconoscere i rischi dei debiti eccessivi, e soprattutto, sapersi organizzare per raggiungere obiettivi economici realistici e duraturi».

Perché è Importante?

«Purtroppo, ancora oggi, molte persone si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà economica non per mancanza di reddito, ma per carenza di competenze finanziarie di base. Spese mal gestite indebitamento, prestiti poco ponderati, assenza di un piano di risparmio: sono tutti problemi che

possono essere ridotti – se non evitati – grazie a una solida educazione finanziaria. Secondo i dati OCSE 2023, solo il 41% degli italiani possiede una sufficiente alfabetizzazione finanziaria, una percentuale ben al di sopre della media europea. Il risultato? Una popolazione vulnerabile, poco informata e spesso facile preda di truffe, speculazioni e false promesse.

Negli ultimi anni, infatti si è assistito a un vero e proprio boom di truffe online: phishing, fintech illegali, schemi piramidali mascherati da “opportunità di investimento”, finti consulenti finanziari che

propongono guadagni facili con zero rischio. E poi, c’è il fenomeno dei cosiddetti “fuffaguru” della finanza, personaggi senza alcuna credibilità professionale che, attraverso social network e corsi improvvisati, vendono illusioni e scorciatoie che portano solo danni economici e psicologici».

Chiediamo quindi al nostro esperto di aiutarci a comprendere meglio quanto bene può fare questa conoscenza nella vita di tutti i giorni.

I Benefici di una buona educazione finanziaria

Conoscere e applicare correttamente i principi dell’educazione finanziaria può davvero fare la differenza. Ecco alcuni benefici concreti:

Autonomia economica: ti permette di vivere in modo indipendente e consapevole.

Sicurezza: crea una rete protettiva per te e per la tua famiglia in caso di imprevisti.

Opportunità: apre la strada a scelte strategiche, come investimenti intelligenti o progetti di vita ben organizzata.

Protezione dalle truffe: A rende meno manipolabile e più capace di riconoscere promesse troppo belleper essere vere.

Trasmissione di valori: diventa un esempio per i giovani, insegnando loro a rapportarsi al denaro con responsabilità e intelligenza.

Il nostro obiettivo

Attraverso questa rubrica se<manale, curata da Antonio Ranieri, vi accompagneremo in un viaggio tra i temi del quotidiano: budget familiare, risparmio intelligente, consumo critico, investimenti

accessibili, prevenzione degli sprechi, e molto altro. Ogni settimana vi offriremo non solo informazioni uguali, ma anche suggerimenti pratici e spunti di riflessione per migliorare la vostra consapevolezza finanziaria.

Perché crediamo che conoscere il proprio rapporto con il denaro sia il primo passo verso una vita più serena, libera da paure e condizionamenti economici. La finanza non è solo per esperti. È uno strumento di libertà, e tutti meritano di usarlo. Alla settimana prossima con Antonio Ranieri e la sua guida esperta nella rubrica “Finanza & Quotidiano”.