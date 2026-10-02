Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre, con la possibilità di estenderlo fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e alla disponibilità di prodotto

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Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive al mondo agricolo e della pesca.

Gli attuali clienti Enilive potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'Iva.

Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre e potrà essere esteso fino alla fine dell'anno, sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto.

La decisione si inquadra nell'iniziativa Eni per l'Italia: fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude.

Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici, quali sono quelli dell'agricoltura e della pesca.