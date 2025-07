La decisione in previsione dell’aumento del traffico dovuto agli spostamenti e per garantire una maggiore fruibilità, anche notturna, dell'importante infrastruttura viaria

In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi nella parte alta della stagione estiva, Anas sospenderà gli interventi di riqualificazione delle gallerie 'Limina' e ‘Torbido' sulla strada statale 682 'Jonio Tirreno', in provincia di Reggio Calabria per garantire una maggiore fruibilità, anche notturna, dell'importante infrastruttura viaria. Lo rende noto la stessa società con una nota stampa.

Nel dettaglio, il senso unico alternato con semaforo oggi presente all'interno della galleria 'Torbido' verrà temporaneamente rimosso nel periodo compreso tra venerdì 18 luglio e a domenica 7 settembre.

Permane invece fino al 25 luglio la chiusura per lavori in orario notturno della galleria 'Limina' ma a partire da sabato 26 luglio sarà rimosso anche questo cantiere con il transito consentito anche di notte fino a domenica 31 agosto.