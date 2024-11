Anche Crotone si prepara al “capodanno estivo”, ovvero Ferragosto. Questa notte la comunità pitagorica si riverserà sul lungomare e sulla spiaggia per una delle notti più magiche della stagione. C'è, però, una strana usanza che moltissimi cittadini pitagorici intraprendono proprio per il 15 agosto: nonostante sia il clou dell'estate, si preferisce andare in Sila, magari a prendere un po' di frescura e, perchè no, a fare quei bei picnic come tradizione vuole.

Tornando in spiaggia, per l'occasione abbiamo scambiato quattro chiacchiere con alcuni gestori di lidi balneari, per avere un primo bilancio della stagione estiva crotonese. «Per noi il bilancio è positivo – ha dichiarato Pino Risoleo del lido Novezerodue – c'è stata una grande affluenza di clienti sia del posto, sia provenienti da fuori provincia. Registriamo un trend in aumento rispetto agli altri anni, come penso sia accaduto in tutta la provincia, anche perchè la qualità delle acque e dei servizi sta migliorando su Crotone. C'è un'ottima ricettività, ci sono intrattenimenti serali, e quindi penso che stiamo riprendendo quota a livello turistico. Per Ferragosto ci aspettiamo una giornata tranquilla, senza troppo caos poiché i residenti preferiscono molte volte spostarsi e raggiungere i parenti, magari, in un villaggio turistico».

«Il bilancio della stagione estiva 2018 è abbastanza positivo – ha dichiarato Marco Borda del lido Casarossa Beach Club – l'affluenza è sempre la stessa, abbiamo più o meno gli stessi clienti. Quest'anno, a essere sinceri, il mese di giugno non è stato molto favorevole per colpa del brutto tempo, però luglio e questa prima parte di agosto abbiamo lavorato bene come immagino anche gli altri operatori balneari. L'anno scorso abbiamo registrato numeri positivi e speriamo di raggiungerli anche quest'anno, vediamo cosa ci prospetteranno questi altri quindici giorni di agosto». Per quanto concerne la presenza turistica, «pochi stranieri – continua – ma molte persone provenienti dal nord Italia, gente legata al territorio crotonese che preferisce ritornare per i parenti, godendosi le ferie e le vacanze qui. Come lido, durante tutta la stagione, cerchiamo di far stare bene i nostri clienti, creando una situazione di relax: per Ferragosto, abbiamo organizzato nel pomeriggio una festa in spiaggia a base di sangria, dove suonerà la band The Yellows».