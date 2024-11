L’applicazione, in base al periodo di soggiorno, indica le iniziative in programma in riva allo Stretto, i percorsi di visita e le principali attrazioni turistiche

Quando sarai a Reggio Calabria? Cosa stai cercando? Sono i quesiti che accolgono il navigatore della nuova app del turismo, presentata insieme all'omonimo portale http://turismo.reggiocal, e che da oggi è scaricabile su tutti gli app store degli smartphone. Enogastronomia, attività all'aria aperta, cultura, eventi, luoghi del cuore, sono alcune delle possibilità che vengono offerte al visitatore e al turista-viaggiatore per scandire il proprio tempo a Reggio Calabria. Inserendo il periodo di permanenza in città, è scritto in una nota del Comune, l'applicazione suggerisce i percorsi di visita in base ai propri interessi proponendo itinerari ed eventi che ricadono nel periodo indicato: dall'archeo-trekking urbano e agli eventi dell'estate reggina ai sentieri più impegnativi della Calabria greca - bizantina.

Con i successivi rilasci - prosegue la nota - la piattaforma molto presto aiuterà a poter visualizzare le strutture di qualità certificata dove poter soggiornare o fermarsi per un assaggio, grazie alla partecipazione degli operatori turistici, coinvolti per tramite del definendo accordo inter-istituzionale con la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che sarà illustrato nei prossimi giorni. Intanto ecco un primo servizio interattivo del portale già disponibile da oggi: l'app con la proposta di realtà aumentata. Permette attraverso la fotocamera di avere informazioni in tempo reale sui punti di attrazione turistica inquadrati: monumenti, bellezze naturali, angoli caratteristici, creando i presupposti per una visita immersiva del territorio cittadino e dell'area metropolitana.