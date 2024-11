E' stato raggiunto l’accordo per la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato per i 20 lavoratori a tempo determinato ex Lsu-Lpu in servizio al Comune di Castrolibero (Cosenza). Lo rende noto la stessa Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Greco. «Sarà, pertanto, deliberata la modifica al Piano Annuale 2019, - si legge in una nota - che renderà possibile la stabilizzazione nel rispetto delle normative vigenti a seguito della circolare esplicativa della Regione Calabria sulla Legge n.29/19 di storicizzazione delle risorse regionali e di quelle statali a decorrere dal 1° novembre 2019». «L’atto sarà inviato alla Regione per l’erogazione dei contributi oramai storicizzati. L’Ente produrrà - conclude il comunicato - un ulteriore sforzo economico sulle basi della capacità assunzionali che la legge consente».