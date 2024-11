Nuovamente stamattina gli ex operai del verde pubblico di Rossano sono saliti sul tetto, questa volta della scuola media Roncalli. Per l'ennesima volta a causa delle promesse di lavoro che il commissario prefettizio, Domenico Bagnato, avrebbe disatteso. Ieri, l'ultimo guanto di sfida: «Alla richiesta di un incontro - fa sapere il rappresentante sindacale della Uil, Luigi Cruceli, che sta seguendo la vertenza - il massimo esponente del municipio di Corigliano-Rossano gli ha chiuso la porta in faccia per la terza volta».



Gli operai, licenziati per la prima volta a febbraio 2017, hanno svolto lavori interinali sempre a servizio del comune, fino ad oggi che non hanno più prospettive. Sul posto il 118 di Rossano, le squadre dei vigili del fuoco, la polizia del locale Commissariato congiuntamente alla Polizia municipale e ai carabinieri della Compagnia di Rossano. Le forze dell'ordine hanno chiesto la chiusura degli istituti Roncalli e Carlo Levi.