La nostra testata seguirà gli eventi che avrannò al centro la promozione della Calabria

E’ Iniziata a Milano presso i Padiglioni di EXPO 2015, la prima settimana degli eventi che avranno al centro la promozione della Calabria. Nonostante le notizie e le evidenti difficoltà politiche e amministrative di questa fase, in conseguenza delle note vicende di cronaca, il Presidente della Giunta Regionale e i suoi collaboratori hanno comunicato che il programma degli eventi pianificato per EXPO 2015, non subirà alcuna variazione. Per tutta la settimana si terranno eventi, convegni, seminari, mostre ed esposizioni che avranno l’obiettivo di promuovere le eccellenze della nostra regione, la sua tradizione e la sua storia. Si inizia oggi con diverse tavole rotonde sul tema dedicato al pane, la giornata di oggi, infatti, avrà il titolo: “Sulla Rotta del Pane”. La nostra testata on-line, Lacnews24.it , a partire dalle 17.00 di oggi pomeriggio, così anche nei prossimi giorni, seguirà gli eventi in diretta streaming.