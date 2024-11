Attacco di Sgarbi al padiglione Calabria: ‘quelle immagini orripilanti ci costano 2-300 mila euro’

“Mentre la Sicilia presenta una straordinaria testimonianza della sua storia, la Calabria, lì davanti, con delle orripilanti immagini, più o meno proiettate. Quel padiglione lì sarà costato 2-300 mila euro. I bronzi di Riace non sono lì perché non abbiamo uno Stato“. Lo ha dichiarato Vittorio Sgarbi durante la conferenza stampa di presentazione di Piazzetta Sicilia a Expo 2015.

Il critico d’arte ha , inoltre, criticato l’operato del governo nel suo complesso per l’esposizione universale. “Abbiamo un presidente del Consiglio - ha proseguito - che non sa quello che dice. Poi magari uno viene qui e non va nemmeno a Milano a vedere Leonardo o altro. Qui ci si muove in un mondo di sogni e di illusioni, anche per divertimento ma le cose per cui l’Italia è Italia qui non ci sono”.