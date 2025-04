Sospiro di sollievo per l’export calabrese dopo la vittoria di Carney, esponente dei liberali in Canada. Il suo successo apre scenari economici incoraggianti, come spiega ai nostri microfoni Carlo Andrea Bollino, professore di economia politica e internazionale all’Università di Perugia.

«Carney ha intenzione – spiega Bollino – di chiudere un’epoca di relazioni così strette con gli Stati Uniti. La geografia conta, certo, ma l’apertura verso altri mercati è un segnale positivo per noi». L’export calabrese verso il Canada oggi vale 17,33 milioni di euro: meno rispetto a quanto esportato negli USA, ma comunque superiore rispetto a molte altre destinazioni.

Toronto, Montreal, Ottawa: l’export calabrese potrebbe aumentare

Decisiva potrebbe rivelarsi la presenza storica di c omunità calabresi in Canada. A Toronto vive una nutrita enclave cosentina, mentre a Montreal risiedono molti discendenti reggini. Ontario e Quebec diventano quindi aree strategiche per una possibile impennata delle esportazioni, in particolare nel settore agroalimentare.

«Le nostre esportazioni – aggiunge Bollino – potranno trarne beneficio, soprattutto quelle provenienti da regioni con un legame culturale e tradizionale forte con il Canada. La Calabria, in questo, ha un ruolo privilegiato». Tra i nuovi mercati citati da Carney, dunque, la regione si ritaglia un posto di rilievo. Una vera boccata d’ossigeno, dopo le preoccupazioni legate ai dazi imposti dagli Stati Uniti.