La Regione Calabria ha stretto un fruttuoso accordo di export con una nota catena alimentare (la Icjam) per portare nei supermercati canadesi, e non solo, numerosi prodotti delle aziende della regione.

Alla Cittadella regionale di Catanzaro la conferenza stampa si è tenuta nel corso di in una giornata piuttosto intasata di appuntamenti (infatti presidente ed assessori avevano in programma una seduta di giunta e quindi il trasferimento a Reggio per il Consiglio).

Un business che tocca il cuore

«È un fatto storico per me – ha esordito in un perfetto italiano John Lettieri, socio fondatore della multinazionale contraente –. Sono nato in Canada, sono un canadese però mio padre è nato qui, a Celico (nel Cosentino) e fin da piccolo mi ha spiegato sempre che la Calabria è una terra molto ricca di risorse, sia a tavola che nei paesaggi. Allora ho pensato con i miei soci di importare tutte le eccellenze alimentari o non alimentari in Canada, in America e in Messico»

LE CIFRE DELL’ACCORDO

Le commesse del primo anno ammontano a 5 milioni di euro destinate a raddoppiare nell'arco del biennio. «Il governo Occhiuto – riferisce l’assessore alle Risorse Agroalimentari Gianluca Gallo – ha puntato in questi anni sul recupero di immagine della nostra regione, ed anche sull'export e i risultati sono importanti. Questo è uno dei tanti progetti messo in campo con questa multinazionale catena di supermercati canadesi che ha guardato con attenzione alla nostra Regione anche per il futuro, raddoppiando le commesse entro il 2027. E poi tanti sono i calabresi, tanti sono gli italiani in Canada.Noi vogliamo ampliare questo progetto puntando anche allo sviluppo del turismo sul territorio, un turismo di ritorno».

«Sono tante le aziende interessate – continua Gallo –. Ha riscosso molto successo il settore dolciario con dei panettoni farciti alle creme del territorio, ma anche altri settori come l'ortofrutta, le nostre caramelle e anche le conserve sottolio. C'è tanto, tanto spazio».

Un trend in continua crescita

«L'export regionale cresce ormai da 12 trimestri – dice l’assessore alle Attività Produttive, Rosario Varì –. Registriamo incrementi a due cifre di anno in anno. I prodotti calabresi funzionano tantissimo, in questo caso quelli dell'agroalimentare sono molto apprezzati all'estero. Accordi come quello che oggi presentiamo sono un valore aggiunto, un'ottima occasione di sviluppo per il nostro territorio».

Le aziende partecipanti

Le aziende che hanno partecipato al progetto sono Panetta Group S.r.l., Centro Carni Sila S.r.l., Facino S.r.l., Mediterranea Quality Food S.r.l., Sila Gum S.r.l., Valle Del Crati S.r.l., Azienda Agricola Chindamo Francesco, Azienda Agricola Ferraro Andrea, Azienda Agricola Russo Pasquale, Azienda Agricola Tarasi Salvatore, Longos Fruit Inc., Conapi – Mielizia, Fattoria Della Piana Società Agricola, Italiana Bakery S.r.l., Moka Drink S.r.l.