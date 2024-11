«Fate attenzione alle false offerte di lavoro online». È la raccomandazione che la Polizia postale e delle comunicazioni rivolge a tutti gli internauti dopo aver riscontrato «l’intensificarsi del fenomeno di falsi annunci nei quali vengono promessi ottimi guadagni mensili in cambio di attività lavorative svolte 'da casa', ma che in realtà possono nascondere azioni criminose tese alla realizzazione di truffe, riciclaggio di denaro e trattamento illecito di dati personali».

Truffe tramite email

Un esempio: sono giunte segnalazioni riguardanti «annunci di lavoro come 'corrieremagazziniere', in cui, al cittadino che aderisce alla 'proposta di lavoro', viene richiesto l’invio tramite email dei documenti di identificazione e delle coordinate bancarie, con il concreto rischio di ritrovarsi coinvolto, a sua insaputa, in acquisti di beni o in truffe e-commerce o in riciclaggio di denaro provento di attività illecite».

I consigli della Polizia postale



Per evitare tutto questo, la Polizia postale consiglia, innanzitutto, di leggere attentamente il testo dell'inserzione: «la proposta lavorativa deve essere chiara relativamente alle mansioni lavorative, all’identificazione della società o dell’azienda che ricerca i lavoratori e alla tipologia di contratto». Importante poi «cercare sul web ogni utile notizia: a volte è sufficiente inserire come chiave di ricerca l’utenza telefonica e l’indirizzo email indicati nell’annuncio per ottenere indicazioni su veridicità e genuinità dell’offerta». in ogni caso, «se non si è certi dell’identità del destinatario, bisogna evitare di inviare copie di documenti di identificazione e dati bancari mediante email».