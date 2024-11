Lavori propedeutici al potenziamento del corridoio merci Gioia Tauro-Metaponto, sulla linea Reggio Calabria-Sibari-Taranto, sono in programma da domani 8 gennaio e fino all’8 giugno, tra le stazioni di Sibari e Taranto. Nello specifico, Rete ferroviaria italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà interventi per adeguare la sagoma della galleria di Roseto Capo Spulico - lunga 60 metri sottostante il castello federiciano – per consentire il transito di treni merci più moderni con l’obiettivo di incrementare il trasporto delle merci su rotaia fra i porti di Gioia Tauro, Taranto, Bari e Brindisi. Per consentire l’operatività dei cantieri sarà sospesa la circolazione dei treni fra Sibari e Taranto e i treni sostituiti con autobus.