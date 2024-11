Affrontata la problematica relativa alla sospensione delle corse nella tratta San Procopio, Sinopoli e Sant'Eufemia per danneggiamenti su autobus

Il prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha presieduto una riunione per affrontare la problematica relativa alla sospensione delle corse nella tratta San Procopio, Sinopoli e Sant'Eufemia. Il provvedimento era stato adottato da Ferrovie della Calabria per via di episodi di intemperanza e di danneggiamenti a bordo degli autobus.

!banner!

In occasione del confronto con i vertici dell'azienda e con una delegazione dei lavoratori e' stata ribadita la necessità di continuare a svolgere il servizio nei Comuni. Si tratta infatti, e' stato detto, "di trasporto pubblico locale e come tale di un servizio pubblico essenziale che non puo' essere sospeso". Per questo motivo "non mancherà una particolare attenzione di questo ufficio, soprattutto per le ricadute che l'eventuale sospensione del servizio puo' avere sulle locali comunita'". In conclusione, l'impegno dei rappresentati di Ferrovie della Calabria di ripristinare, da domani, il servizio di collegamento nei Comuni interessati.