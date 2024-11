Lo scorso anno la Guardia di Finanza di Cosenza ha scoperto 202 responsabili di reati fiscali e 45 evasori totali, individuato 329 posizioni lavorative irregolari di cui 274 in nero.

Cosenza - Nel quadro del contrasto all’evasione rientra anche la lotta all’economia sommersa, finalizzata non solo al recupero delle risorse sottratte ai bilanci pubblici ma anche ad arginare la diffusione dell’illegalità e dell’abusivismo nel sistema economico, quali lo sfruttamento dell’immigrazione clandestina o la produzione e il commercio di articoli con marchi contraffatti, nonché ad aggredire i grandi patrimoni e le ricchezze accumulate da chi sfrutta la manodopera



irregolare. Nell’ambito della attività svolte sono state denunciati 2.695 fittizi braccianti agricoli, eseguito 7.076 controlli, in tutto il territorio della provincia, sulla corretta emissione di scontrini e ricevute, riscontrando irregolarità nel 35% dei casi e sequestrato circa 167 mila di prodotti contraffatti ed insicuri. Sono stati sequestrati beni ad evasori fiscali per oltre 4 milione di euro.



Il contrasto alla criminalità organizzata ed economica costituisce una priorità strategica della Guardia di Finanza che nel 2014 ha sequestrato beni per oltre 66,8 milioni di euro e sottratto alla criminalità organizzata beni per oltre 14 milioni di euro. Infine, sono stati sequestrati oltre 984 kg di sostanze stupefacenti.