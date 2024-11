«La Giunta Regionale della Calabria ha deliberato il finanziamento di 5 milioni di euro per il porto turistico di Bagnara: una scelta storica per la cittadina della Costa Viola, che i residenti attendevano da molto tempo». Lo annuncia, in una nota, Francesco Cannizzaro (Forza Italia).



«Ricordo come se fosse ieri le domeniche di 5 e 12 Gennaio, quando in piena campagna elettorale andammo con Jole Santelli ad ascoltare i pescatori di Bagnara proprio al porto accompagnati e guidati dal vice sindaco di Bagnara Mario Romeo, sempre impegnato in prima linea per le esigenze del porto. Sono passati appena 6 mesi, con in mezzo una pandemia mondiale, e il nuovo governatore regionale è riuscita a fare, con fatti concreti e non a parole, quello che altri non erano (o forse non avevano voluto) fare in decenni. L'impegno preso è stato mantenuto con il contributo dell'assessore ai trasporti, Domenica Catalfamo: questa delibera è un supporto fattuale a una situazione difficile che si trascinava da troppo tempo. Si tratta di un progetto strategico che darà nuova linfa all'economia del territorio reggino e proietta in nuovi circuiti turistici tutta l'area della Costa Viola. Il nuovo corso della Regione Calabria è iniziato e si vede», conclude Cannizzaro