Il sindaco Nicola Fiorita ha accolto oggi, a Palazzo De Nobili, le nuove figure professionali entrate in servizio al Comune di Catanzaro nell'ambito del piano di rafforzamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), a seguito del bando di concorso nazionale approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le nuove unità - uno psicologo, due educatori professionali, quattro funzionari amministrativi e quattro funzionari contabili - accompagnate dal dirigente Antonino Ferraiolo, andranno a potenziare l'organico dell'ente capofila dell'Ambito di Catanzaro con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di tre anni. Professionisti che opereranno al servizio di tutti i Comuni ricompresi nell'Ambito, contribuendo a rafforzare la capacità amministrativa e operativa del sistema dei servizi sociali territoriali. Un tassello che si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento del settore Politiche sociali che il Comune di Catanzaro ha portato avanti negli ultimi anni.

Il sindaco Fiorita ha rivolto un saluto di benvenuto ai neoassunti, sottolineando il valore strategico del loro ingresso in un settore che rappresenta uno degli assi portanti dell'azione amministrativa. Grazie alla diversificazione dei profili selezionati e alle competenze trasversali che ciascuna figura metterà a disposizione, sarà possibile irrobustire ulteriormente la struttura organizzativa e migliorare la capacità di programmazione e gestione degli interventi destinati alle fasce più fragili. “Si tratta di un ulteriore investimento concreto sul capitale umano e sulla qualità dei servizi che siamo chiamati a garantire ai cittadini", ha sottolineato Fiorita. "Le politiche sociali rappresentano sempre di più una vera sfida per gli enti locali perché competenze, sensibilità e capacità di lavorare in rete sono fondamentali per affrontare bisogni sempre più complessi. Il contributo delle undici unità che hanno sottoscritto il contratto sarà prezioso per consolidare il lavoro già avviato e rendere ancora più efficace l'azione dell'Ambito Territoriale Sociale".