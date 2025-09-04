Il consigliere comunale di San Giovanni in Fiore, Antonio Nicoletti, lancia un appello forte all’Anci Calabria affinché si attivi con urgenza presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud alla ripubblicazione in tempi strettissimi dell’avviso per la selezione di funzionari tecnici destinati al supporto degli enti locali nella gestione e nell’accelerazione della spesa dei Fondi di Coesione.

«È triste – dichiara Nicoletti – che su 150 posizioni messe a bando, solo 50 siano state coperte in Calabria. Questo dato determina una grave situazione che rischia di compromettere seriamente la capacità dei Comuni, soprattutto quelli dell’entroterra e delle aree interne, di utilizzare risorse fondamentali per lo sviluppo e la coesione sociale e territoriale».

Il consigliere sottolinea come le carenze di personale tecnico nei Comuni calabresi siano ormai strutturali e rappresentino uno dei principali ostacoli alla piena attuazione dei progetti finanziati dai fondi europei e nazionali. «Senza personale qualificato – continua Nicoletti – gli enti locali non riescono a progettare, rendicontare e portare avanti le opere. Serve un intervento immediato per evitare che le risorse vadano perse».

Nicoletti invita quindi l’Anci Calabria a farsi promotrice di un confronto immediato con il Dipartimento e con il Governo affinché venga predisposta una nuova procedura di selezione più efficace, eventualmente anche con modalità semplificate, che consenta di coprire rapidamente i posti vacanti e garantire il necessario supporto tecnico agli enti.

«Il tempo è un fattore decisivo – conclude Nicoletti – e la Calabria non può più permettersi ritardi. Serve uno scatto istituzionale per trasformare le risorse in opportunità concrete per i territori».