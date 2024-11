L’assessore alle attività economiche del comune di Catanzaro Alessio Sculco, affiancato dal dirigente Antonino Ferraiolo, ha illustrato in conferenza stampa il programma di workshop sul tema del marketing territoriale e digitale dedicato alle imprese nell’ambito del Piano locale per il lavoro “Marco Polo”, finanziato dalla Regione Calabria, di cui Catanzaro è comune capofila. 13 giornate formative tra giugno e luglio ma anche uno sportello per offrire consulenza immediata sulle nuove misure destinate alle attività imprenditoriali. "Gli incontri si terranno nella sala concerti del comune dalle 14.00 alle 16.00, un orario scelto per consentire a chi ha imprese di poter partecipare, e avranno come oggetto i temi del marketing strategico, operativo, territoriale e digitale. Il calendario degli appuntamenti, il programma e i moduli per poter aderire sono disponibili sul sito del comune, cliccando sul banner "workshop marketing piano per il lavoro Marco Polo". Saranno quattro i giovani professionisti che relazioneranno su social media marketing, finanziamenti, graphic design, e-commerce Francesco Barberio, Samuele Maria Anastasio, Rosamaria Mancuso e Caterina Fanello. "E' una grandiosa opportunità di crescita per le imprese - ha aggiunto la Fanello - questi corsi solitamente hanno costi davvero elevati. In questo caso abbiamo l'opportunità invece di sfruttare i progetti della Regione Calabria e quindi invito tutte le imprese a partecipare".