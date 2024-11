Diventa sempre più concreta la possibilità di viaggiare con il Frecciarossa notte da Milano a Reggio Calabria. Trenitalia continua a lavorare sul progetto che farebbe risparmiare tanto tempo ai viaggiatori per trovare una risposta rapida e di qualità. Nei prossimi giorni si dovrebbe sapere qualcosa di più perché veramente siamo agli sgoccioli.

Il viaggio durerebbe nove ore, con presunta partenza da Milano alle 21 ed arrivo a Reggio Calabria Centrale alle 6 del mattino. Si tratterebbe di un treno giorno che viaggia di notte, non con le cuccette ma con tutti i confort del Frecciarossa. L’utilità deriverebbe dalla percorrenza molto ridotta. Un bel jolly sia per i calabresi che per i cittadini della vicina Sicilia, con tempi quasi dimezzati.

Per ora si tratterebbe comunque di un servizio sperimentale che potrebbe partire dalla prossima estate e proseguire nel momento in cui fosse verificato il gradimento da parte dell’utenza. Un servizio snello, veloce e comodo che sicuramente sarà apprezzato dagli utenti della lunga tratta. L’idea è stata lanciata qualche mese fa dal Marketing di Trenitalia che ha fatto circolare la proposta tra i propri clienti ed ha avuto risposte positive. Così Trenitalia ha deciso di studiarne la fattibilità.

Certo non è semplice spostare da un giorno all’altro un treno come il Frecciarossa, soprattutto dal punto di vista tecnico della circolazione. Ma il gioco vale proprio la candela in questo caso.