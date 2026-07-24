L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo, mediante il Piano Sviluppo e Coesione, e volto alla creazione e valorizzazione di una muova destinazione del turismo attivo

Il Gal Serre Calabresi ha pubblicato la manifestazione di interesse per la selezione dei partecipanti al corso di formazione finalizzato al rilascio del titolo di Guida Ambientale Escursionistica (Gae), che si inserisce nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo, mediante il Piano Sviluppo e Coesione, e volto alla creazione e valorizzazione di una muova destinazione del turismo attivo, sostenibile e slow nel territorio delle Serre e Preserre calabresi. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di qualificazione professionale per il territorio e si inserisce in un più ampio programma di interventi dedicati al rilancio del turismo montano, con particolare attenzione allo sviluppo di competenze nei settori del turismo sostenibile, outdoor, enogastronomico, dell’accoglienza, della mobilità dolce, dell’economia circolare e della transizione digitale.

Il corso è riservato a 25 partecipanti e «consentirà – ha spiegato il direttore del Gal, Carolina Scicchitano - di conseguire il titolo di Guida Ambientale Escursionistica, figura professionale che accompagna persone e gruppi in sicurezza negli ambienti naturali, promuovendo la conoscenza del patrimonio ambientale, naturalistico, storico, antropologico e culturale del territorio attraverso attività di educazione ambientale, interpretazione della natura e divulgazione della sostenibilità. La Guida Ambientale Escursionistica opera in contesti montani, collinari, di pianura e acquatici, comprese aree protette e parchi naturali, valorizzando il legame tra ambiente, storia, tradizioni locali ed eccellenze enogastronomiche. Tra le competenze previste rientrano anche la progettazione e la realizzazione di laboratori e iniziative di educazione ambientale, rivolte anche al mondo della scuola».

Il percorso formativo sarà curato da Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), partner del progetto e associazione nazionale di categoria, che dal 1992 rappresenta i professionisti che accompagnano i visitatori alla scoperta del patrimonio naturale e culturale italiano. Il corso prevede 318 ore di formazione tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le attività prenderanno il via nell’ultimo trimestre del 2026 e si svolgeranno sia presso la sede del Gal Serre Calabresi sia in ambiente outdoor, lungo i percorsi naturalistici delle Serre Calabresi. Per conoscere i requisiti di partecipazione, le modalità di ammissione e scaricare il modulo di iscrizione è possibile collegarsi al seguente link: https://www.galserrecalabresi.it/le- montagne-del-sole-bandi-e-avvisi/

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso entro il 30 settembre 2026. «Con questa iniziativa il Gal Serre Calabresi – ha commentato il presidente Marziale Battaglia – investe nella formazione di nuove professionalità capaci di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale delle Serre, contribuendo alla crescita di un’offerta turistica autentica, sostenibile e di qualità, in linea con gli obiettivi del progetto Le Montagne del Sole. La crescita del turismo sostenibile passa, innanzitutto, dalla formazione di professionisti qualificati, capaci di raccontare il territorio, accompagnare i visitatori e trasformare il patrimonio naturale e culturale in un’esperienza unica. Il corso rappresenta, al contempo, un’importante occasione per chi desidera trasformare la passione per l’ambiente e il territorio in una professione qualificata, acquisendo competenze sempre più richieste da un settore in costante crescita. Attraverso quest’iniziativa, il Gal Serre Calabresi prosegue nel proprio impegno volto a creare nuove opportunità di lavoro, investendo sulla formazione quale strumento strategico per favorire l’occupazione, contrastare lo spopolamento delle aree interne e sostenere lo sviluppo economico del territorio. L'obiettivo del Gal è formare figure che possano essere protagoniste della visione di sviluppo legata alla nuova destinazione, e generare occasioni di occupazione e di impresa legate al turismo esperienziale, sostenibile e slow».