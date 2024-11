Oggi al centro agroalimentare di Lamezia Terme, il presidente della regione Mario Oliverio e l’assessore regionale al lavoro Carlo Guccione presentano ‘Garanzia Giovani’: un impresa per il futuro

È previsto oggi a Lamezia Terme l’incontro di presentazione dell’iniziativa della regione Calabria “Garanzia Giovani”: un impresa per il futuro. All’importante manifestazione saranno presenti il presidente della regione Calabria Mario Oliverio e l’assessore regionale al lavoro Carlo Guccione.

Anche noi siamo convinti che sia un'opportunità da non perdere, per la crescita e lo sviluppo di tutta la Calabria. Proprio per questo, ricordiamo a tutte le imprese e i giovani che non potranno partecipare che LaC seguirà in diretta l'importante evento.