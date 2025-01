A Gasperina, in provincia di Catanzaro, sono stati avviati i lavori di un ostello della gioventù per un valore di 2.550.000,00 euro. Si tratta di un'altra opera finanziata dal “Cis Calabria - Svelare Bellezza". Sul posto è giunta l’ex parlamentare Dalila Nesci, accompagnata dal sindaco Gregorio Gallello, per visionare il cantiere e quindi lo stato di avanzamento dei lavori. La stessa si è congratulata con l’intera amministrazione comunale per essere riuscita ad avviare i lavori con successo e avere quindi acquisito definitivamente il cospicuo finanziamento che la Nesci ha gestito durante il suo mandato di rappresentante del Governo Draghi.

Gli interventi previsti a Gasperina

Si tratta di lavori di adeguamento sismico e riqualificazione di un edificio comunale, sito su Corso Mazzini, da adibire ad ostello della gioventù. Nel progetto è prevista anche la riqualificazione dell’area antistante.

Il progetto proposto dal Comune di Gasperina, in linea con gli obiettivi del Cis Calabria voluto dall’allora sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, è stato elaborato proprio per svelare la bellezza dei luoghi ed in questo caso attraverso la riqualificazione di un edificio storico e del percorso urbano, con la realizzazione di sottoservizi più efficienti (come la rete dell’acquedotto, rete fognaria, rete illuminazione e rete Internet). È previsto anche il rifacimento della pavimentazione e la fornitura di 10 biciclette elettriche da poter utilizzare gratuitamente.

A Gasperina, nel Catanzarese, sono partiti i lavori finanziati dal Cis Calabria "Svelare bellezza".

110 opere finanziate in Calabria

Ricordiamo che, il "Cis Calabria - Svelare Bellezza" ha finanziato ben 110 opere in tutta la regione per un valore complessivo di 227 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti erogati nel 2022 e che entro il 2025 i comuni beneficiari dovranno finalizzare con l’appalto per l’affidamento dei lavori. Altrimenti andranno persi.

«Si utilizzino le risorse ricevute»

«Mi sto recando in tutti i borghi dove il Cis Calabria ha finanziato opere che con successo si stanno avviando – è stato il commento della Nesci –. Mi complimento con il sindaco di Gasperina, Gregorio Gallello per la perseveranza e ottimo lavoro nell'utilizzo delle risorse ricevute. Ma la mia presenza vuole anche essere da sprone ed incoraggiare quegli altri sindaci del territorio che, pur avendo ricevuto i fondi del Cis Calabria, non hanno ancora avviato le gare di appalto per i lavori delle opere finanziate».

Nuove opportunità

«Nel mese di ottobre – ha aggiunto Dalila Nesci – ho inaugurato una strada turistica di collegamento fra più comuni a Drapia ed un auditorium a Limbadi in provincia di Vibo Valentia. La scorsa settimana, invece, sono stata a Santa Severina in provincia di Crotone per l’avvio dei lavori di arredamento urbano ed efficientemente energetico del centro storico. Oggi sono felice di essere nella bella Gasperina, in provincia di Catanzaro, per questo futuro ostello della gioventù che potrà creare nuovi indotti economici, scambi culturali ed accogliere viaggiatori».

Altri finanziamenti nel Catanzarese

Soltanto nella zona del Catanzarese, le opere finanziate sono molte e riguardano i comuni di Soverato, Guardavalle, Cropani, Davoli, Marcedusa, Montepaone, Platania, San Mango D’Aquino, San Vito sullo Ionio, Sellia e Sellia Marina, Squillace, Taverna, Tiriolo, Caraffa di Catanzaro. Importanti finanziamenti sono arrivati anche a Comune e Provincia di Catanzaro. «Spero presto di avere notizie positive da questi comuni», ha concluso l’ex sottosegretario.