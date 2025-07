“Ringrazio Francesco Battistoni per l’impegno che da sempre profonde sul tema dell’agroalimentare e per la difesa delle nostre eccellenze, portare avanti questi temi significa promuovere non solo il territorio ma anche la cultura, il turismo che connotano, in questo caso, la regione Calabria a livello nazionale e internazionale”.

Lo ha detto Andrea Gentile, deputato di Forza Italia, alla conferenza stampa di presentazione della 33sima Edizione del Peperoncino Festival Diamante, in provincia di Cosenza, promossa da Francesco Battistoni, cui hanno partecipato Enzo Monaco, Presidente Accademia Italiana del Peperoncino, il sindaco di Diamante, Achille Ordine, e Francesco Bartalotta, assessore al Turismo di Diamante.

“Il Peperoncino Festival Diamante, in più di 30 anni, da piccola manifestazione locale è diventata una vera e propria kermesse, che non ha eguali nella regione Calabria, si è rafforzata anno dopo anno, coinvolgendo personalità della cultura e del mondo dello spettacolo. Il peperoncino è l’ingrediente principale di quella che, negli anni, è diventata una manifestazione iconica che contribuisce a fare crescere la nostra terra, è diventato il prototipo avanguardista di quella Calabria straordinaria, simbolo di crescita, che tutti noi dovremmo salvaguardare e tutelare”, ha spiegato.

“Come deputato eletto nel cosentino mi impegnerò per promuovere questa manifestazione, che costituisce il brand identitario della nostra regione, volano di crescita e prototipo di quella regione straordinaria che è la Calabria e dei territori che dobbiamo valorizzare. Il Peperoncino Festival Diamante è turismo, sviluppo e valorizzazione delle competenze di quelle persone che hanno contribuito, in questi anni, a far crescere l’immagine della Calabria nel mondo”, ha concluso.