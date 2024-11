Le parole del sottosegretario allo Sviluppo economico: “Fatti grandi passi avanti per ricuperare il suo digital gap”

"L'Europa ha bisogno di un'Agenzia per promuovere le smart cities e l'Italia ha le carte in regola per ospitarla". Lo ha dichiarato il sottosegretario allo Sviluppo economico, senatore Antonio Gentile, intervenendo al convegno "Toward I-Cities: Favorire la Next Production Revolution partendo dalle città", organizzato dall'Associazione Amerigo e dal Centro DREAM della Luiss. "L'Italia ha fatto grandi passi avanti per ricuperare il suo digital gap - ha commentato il sottosegretario - e la sua storia di paese dai mille campanili la rende il luogo adatto per sperimentare nuove soluzioni 'smart'. Il piano per la banda ultralarga e il pacchetto Industria 4.0 vanno esattamente in questa direzione".

Il sottosegretario ha ricordato la proposta del Comitato economico e sociale europeo di creare un'Agenzia europea per le smart cities e il suggerimento di insediarla in Italia, emerso durante un precedente incontro coi vertici del Cese. "Credo che l'Italia abbia le caratteristiche giuste per diventare l'epicentro dell'innovazione urbana: proprio il convegno di oggi rappresenta un primo momento di riflessione sul tema".