Siglato un importante accordo tra il comune di Gioia Tauro e l'Università della Calabria. Si tratta di una collaborazione ad ampio raggio, uno scambio di competenze, una condivisione di obiettivi, che, volta per volta, darà luogo ad iniziative congiunte. Come nel caso del nuovo Corso di Laurea in “Tecnologie del Mare e della Navigazione” presentato ieri, lunedì 30 settembre, alle ore 17:30, presso le sale de “Le Cisterne” nella centralissima via Roma del comune pianigiano.

L’anima mercantile di Gioia Tauro edificata sul mare, dal passato ai tempi odierni, ha incontrato l’Unical un ateneo tra i primi a livello mondiale, un binomio che si spera possa offrire nuovi orizzonti ai giovani del territorio.

Un corso di laurea per formare figure professionali richieste in Calabria

Sono intervenuti alla conferenza, moderata dalla giornalista Caterina Sorbara, il direttore dipartimento ingegneria dell’ambiente Unical Giuseppe Mendicino e Mario Maiolo referente del corso di laurea in questione. I professori hanno illustrato le opportunità di formazione, gli sbocchi lavorativi, gli aspetti caratteristici, di un settore strategico per il territorio. Si sono sottolineate le richieste di figure professionali simili in Calabria, così da permettere anche ai ragazzi di rimanere nella propria terra. Presenti all’evento, tra gli altri, una delegazione della capitaneria di Porto guidata dal comandante Martino Rendina e studenti dell’istituto di istruzione superiore “Severi” di Gioia Tauro accompagnati dal dirigente Fortunato Praticò.

Il corso di laurea presentato forma tecnologi esperti nella gestione delle fasce costiere, delle aree portuali e delle navi, con lo scopo di fare acquisire agli allievi competenze necessarie ad utilizzare tecniche e strumenti in uso nel settore del monitoraggio marino, portuale e della navigazione, e di avviarli ad operare in contesti lavorativi mirati anche alla tutela del mare, in interventi di soccorso e in disastri ambientali.

Scarcella: «Investimento sul capitale umano di Gioia Tauro»

Soddisfazione per il prestigioso accordo è stato manifestato dal sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella: «Questo accordo non rappresenta soltanto una formalità istituzionale, ma un vero e proprio investimento sul capitale umano di Gioia Tauro. Non è un traguardo, ma un punto di partenza. È una giornata storica che offre la possibilità di dare un domani ai nostri ragazzi. Si aprirà uno sportello amministrativo, e se ci sarà un certo numero di iscritti, in futuro si potranno seguire le lezioni anche in loco».

Il progetto è stato fortemente sostenuto dall’assessore alla Pubblica Istruzione gioiese Domenica Speranza: «Come Comune, abbiamo sempre creduto nel potenziale dei nostri giovani e nella necessità di dar loro opportunità reali per crescere e affermarsi. Con questo accordo, mettiamo in mano ai ragazzi di Gioia Tauro non solo una formazione d’eccellenza, ma anche la possibilità di diventare attori principali nella costruzione di un futuro migliore per il nostro territorio».