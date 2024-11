Grande attenzione per la produzione di melograno, trasformato in deliziosi succhi e conserve. Una scommessa vincente che nell'area di Scandale ha trovato un habitat favorevolissimo

Giuseppe Castagnino, energico e competente ventenne della provincia di Crotone, ci crede: la filiera agricola biologica realizzata a Scandale lo impegna quotidianamente ed è diventata la sua sfida. Proprio nei giorni a cavallo del Ferragosto è stato inaugurato il rinnovato punto vendita situato nel centro storico della Città Pitagorica (via Vittorio Veneto, 152/154). Tra gli scaffali in primo piano le produzioni della Castagnino: i deliziosi succhi e le saporitissime conserve di melograno coltivato in regime biologico.

La filiera del melograno è stata una scommessa vincente, e nell’area pedoclimatica di Scandale ha trovato un habitat favorevolissimo. Castagnino crede molto anche nei frutti tropicali ed ha già avviato una sperimentazione relativa all’Avocado, ottenendo riscontri assai positivi. Lo sguardo va oltre e pensa a collaborazioni con altre aziende agroalimentari calabresi di filiera, privilegiando prodotti “free sugar” e “gluten free”. Dai frutti al vino, dall’olio extravergine di oliva alla pasta, per proseguire con tutto il vasto paniere di eccellenza che la Calabria sa e può offrire. La filosofia generale che ispira il giovane Castagnino è quella della Dieta Mediterranea e di uno stile di vita salutistico sorretto da una sana alimentazione. Del resto, considerate le radici storiche della Kroton che ospitò la Scuola Pitagorica e che fu sede di una straordinaria Scuola Medica (Democede, Alcmeone…), non poteva che essere così.

L’antica Kroton insegnò al mondo i princìpi dell’alimentazione corretta ed armoniosa, del giusto equilibrio tra uomo e natura, ma seppe modulare questi pilastri anche a seconda delle diverse esigenze umane, come nel caso dei valorosi sportivi vincitori di Olimpiadi e di altri Giochi Panellenici, a partire dal glorioso Milone. Giuseppe Castagnino è animato da grande volontà di fare ed ha già maturato positive esperienze nel corso di fiere nazionali e internazionali. La sua attività che valorizza al massimo il territorio merita senz’altro attenzione. E la filiera del Melograno - ve lo assicura Grand Terroir - è un gioiello della Calabria agricola.