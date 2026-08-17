Tra il 2014 e il 2023 sono emigrati 367mila giovani tra i 25 e i 34 anni, quasi 146mila dei quali laureati. Il saldo tra partenze e rientri evidenzia una perdita netta di circa 97mila giovani qualificati

In Italia si contano 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza impiego. Nonostante il calo dei Neet nell'ultimo decennio, il mercato del lavoro rimane segnato da un'elevata instabilità contrattuale e da una preoccupante diffusione del part-time involontario. Questa carenza di opportunità dignitose ha spinto oltre 350.000 giovani a emigrare all'estero, provocando una significativa perdita di capitale umano qualificato e talenti laureati. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Lo studio evidenzia che si è registrata una riduzione significativa del fenomeno dei Neet, giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Nell'arco di un decennio, l'incidenza di questa categoria è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025. Nonostante questa riduzione sia la più significativa tra tutti i Paesi dell'Unione europea, l'Italia continua a mostrare risultati peggiori rispetto alla media Ue.

Il miglioramento dell'accesso all'impiego non ha infatti scalfito il rapporto di sproporzione tra le generazioni: la penalizzazione per ragazze e ragazzi rimane un tratto distintivo del mercato del lavoro italiano.

L’esodo dei talenti: un’emorragia di futuro

Uno dei capitoli più critici dell’analisi riguarda la mobilità transnazionale. Tra il 2014 e il 2023, l’Italia ha visto partire 367.000 giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Non si tratta solo di una questione numerica, ma qualitativa: quasi il 40% di questi emigrati (146.000 persone) era in possesso di una laurea.

Il saldo netto è impietoso. A fronte di quasi 146.000 laureati partiti, i rientri nello stesso periodo sono stati appena 49.000, generando una perdita netta di circa 97.000 giovani qualificati. Le motivazioni dietro questa scelta, secondo l’ILO, sono puramente razionali: i giovani fuggono di fronte a salari insufficienti, prospettive di carriera asfittiche e una generale mancanza di opportunità. Per lo Stato italiano, questo significa perdere le risorse necessarie per alimentare l'innovazione e la produttività, pilastri fondamentali per qualsiasi ipotesi di sviluppo futuro.

La trappola dell’instabilità: sottoccupati e precari

Per chi decide di restare, il percorso non è privo di ostacoli. La fascia d'età tra i 15 e i 29 anni è quella più colpita da fenomeni di instabilità e sottoccupazione. Nel 2025, il 31,3% dei giovani dipendenti lavorava con un contratto a termine, una condizione che limita non solo il reddito immediato, ma anche l'accesso alla protezione sociale e le possibilità di progressione professionale.

Ancora più allarmante, dice lo studio, è il dato sul part-time involontario: il 61,4% dei giovani con contratto a tempo parziale dichiara di aver accettato tale formula solo perché impossibilitato a trovare un impiego a tempo pieno. Questo si traduce in una cronica insufficienza di ore lavorate, che incide pesantemente sull'esperienza professionale accumulata e sulla capacità di pianificare una vita autonoma. L'ILO sottolinea come, sebbene l'istruzione aumenti le probabilità di trovare un lavoro, le competenze acquisite non trovino spesso un utilizzo adeguato nel mercato.

Il nodo della sovraqualificazione e il deficit produttivo

Un altro aspetto paradossale è la sovraqualificazione. Nel 2025, un giovane laureato su quattro (nella fascia 20-34 anni) e un diplomato su tre occupavano posizioni lavorative per le quali le loro competenze erano eccedenti. Questo scollamento tra formazione e impiego suggerisce un problema strutturale del sistema produttivo italiano, che non sembra in grado di generare una domanda di lavoro ad alto valore aggiunto sufficiente per assorbire le competenze disponibili.

L'istruzione, pur rimanendo fondamentale, non può agire da sola come compensazione per un mercato del lavoro debole. Questa debolezza è distribuita in modo estremamente eterogeneo sul territorio nazionale.

Il divario Nord-Sud

La geografia del lavoro in Italia riflette una frattura storica che non accenna a ricomporsi. Nel 2024, il tasso di occupazione per i giovani tra i 20 e i 34 anni che hanno concluso il percorso di studi era dell'81,4% al Nord, contro un drammatico 54% al Sud.

Questo divario di oltre 27 punti percentuali non risparmia nemmeno le fasce più istruite della popolazione. Persino tra i laureati, risiedere nel Mezzogiorno rappresenta un ostacolo significativo all'inserimento lavorativo, confermando che la crisi occupazionale giovanile italiana è alimentata da una profonda disparità territoriale.

Le disparità di genere

Infine, il rapporto ILO accende i riflettori sulle persistenti disuguaglianze tra uomini e donne. Tra i giovani (20-34 anni) fuori dal percorso formativo, il tasso di occupazione maschile si attesta al 77,4%, mentre quello femminile si ferma al 61,9%. Un divario di 15,5 punti percentuali che evidenzia come le donne subiscano una doppia penalizzazione: in quanto giovani e in quanto donne.

L’unico fattore in grado di mitigare questa disparità sembra essere l’istruzione superiore. Tra i possessori di istruzione terziaria (laureati), il gap occupazionale di genere si riduce significativamente, scendendo a circa 4,1 punti. Questo dato conferma che l'investimento nell'alta formazione rimane lo strumento più efficace per le donne per provare a scardinare le barriere d'ingresso nel mondo del lavoro, sebbene non sia ancora sufficiente a garantire una parità assoluta.