Positivo momento di confronto per i nove tirocinanti che hanno potuto conoscere i mezzi e le risorse investigative del Corpo delle Capitanerie di Porto

A conclusione del tirocinio nel distretto della Corte d'Appello di Reggio Calabria, nove giovani magistrati accompagnati dal sostituto procuratore Walter Ignazitto, componente della Scuola Superiore della Magistratura, hanno fatto visita alla Direzione marittima di Reggio Calabria,presente Gerardo Dominijanni, procuratore aggiunto di Reggio Calabria.

I tirocinanti hanno potuto conoscere gli strumenti, i mezzi, le opportunità e le risorse investigative che la Guardia Costiera, e più in generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, puo' mettere a disposizione della Magistratura. Il direttore marittimo capitano di Vascello Giancarlo Russo e il suo staff, dopo aver accolto i magistrati, hanno esposto nel corso della giornata i compiti e le missioni del Corpo: il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela del demanio marittimo, dell'ambiente marino e della pesca marittima. Sono stati altresi' visionati presso la Centrale operativa, gli strumenti e i software a disposizione per il monitoraggio del traffico mercantile e della flotta peschereccia, che permettono alla Guardia Costiera di garantire h24 la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'intero ecosistema marino.

Le norme di sicurezza della navigazione che regolano il traffico marittimo nell'area dello Stretto di Messina e le sue particolari e peculiari condizioni meteo marine, oltre al monitoraggio della costa e delle bellezze naturali presenti nell'area, sono state illustrate direttamente in mare con l'utilizzo di una motovedetta della Guardia Costiera.