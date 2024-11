A Girifalco all’interno delle sale del Palazzo Ciriaco-De Stefani, si è svolta la prima delle 3 giornate della 5° edizione dello SpinUp Award business competition dedicate alle Startup e Pmi innovative, le attività dedicate alla formazione dei team delle startup sono iniziate la mattina con un talk su “sostenibilità: un asset per le aziende” tenuto da Alberto Paccagnella e Marina Lobach. La seconda sessione formativa "Understanding Investors " tenuta da Augusto Coppola di Entopan Innovation.

Il terzo intervento di Giuseppe De Nicola della Fondazione Ampioraggio si è focalizzato sul tema “Il supporto agli Enti nel processo di innovazione”. Nel pomeriggio le attività sono iniziate con Le "Pillole di public speaking" a cura di Claudio Maffei di Comunico.

A seguite vi è stata la sessione interattiva “Il metodo Lego® Serious Play® a cura del facilitatore Andrea Romoli che è finalizzato a sviluppare il pensiero, la comunicazione e la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale attraverso l'impiego del gioco di costruzioni Lego.

Finita la parte formativa si è passati alla parte plenaria con l’intervento di Paolo Landoni del Social Innovation Monitor.

A seguire la Tavola rotonda “Turismo post pandemico” Resilienza - Innovazione - Ripartenza - coordinata dal giornalista L. Emil Abirascid nella quale sono intervenuti Andrea Principe - Responsabile Regionale di Federterziario Turismo per la Regione Calabria. Antonio Leonardo Montuoro - Presidente Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento e Marco Borgese - Segretario dell'associazione direttori d'albergo della Calabria e project manager di Enotria: da terra di vino a patria della dieta mediterranea.

Alle ore 19.10 è stato il momento della Pitch competition dedicata alle 10 aziende ammesse alla semifinale operanti nel settore del turismo digitale (Travel Tech) che in modalità ibrida (5 in presenza e 5 online) si sono presentate agli investitori ed esperti presenti in sala.

Le 4 startup/Pmi che hanno ottenuto maggiori voti e hanno ottenuto l’accesso alla finale di domenica 1 luglio sono:

Pem card – sistema di invio cartoline “digitali” che vengono stampate e inviate fisicamente al destinatario;

Artplace – piattaforma di contenuti per la promozione dei luoghi fruibile tramite sistemi Iot (beacon);

Tryparking – sistema innovativo per la prenotazione del parcheggio in area pubblica;

Boatsango – comparatore di prezzi per il noleggio di barche.

A seguire Paolo Errigo di Confindustria Nazionale ha tenuto un talk su “BigData e Intelligenza Artificiale per il Turismo Sostenibile”

Il Dott. Angelo Coletta, Past President InnovUp, Founder e CEO di Zakeke, ha presentato le attività che svolge l’associazione InnovUp, il contributo della stessa all’ecosistema italiano delle startup e le opportunità che offre ai propri iscritti.

“Gli strumenti di Invitalia a supporto delle Startup” è stato invece il tema dell’intervento del Dott. Gianluca Chiarella di Invitalia SPA che ha presentato la misura di finanziamento Smart&Start e il programma di accelerazione denominato “Bravo Innovation HUB”.

Alle 21,30 ha chiuso i lavori della giornata il Dott. Francesco Biacca con la presentazione del Festival dell’Ospitalità 2022 e di tutte le attività realizzate negli anni nel Sud Italia sui temi del turismo, dell’ospitalità e della valorizzazione delle comunità locali e dei luoghi.