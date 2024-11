Il tema dell’autonomia del tessuto produttivo ed il ruolo delle attività economiche nei processi decisionali della politica è stato al centro della seduta del Parlamento delle Imprese ospitato alla Camera di Commercio di Cosenza, con la partecipazione del giurista Giuliano Amato. L’ex Presidente del Consiglio ha ascoltato le istanze dei rappresentanti di categoria offrendo nel suo intervento, una disamina efficace delle problematiche con le quali le imprese devono confrontarsi quotidianamente in Italia e soprattutto al Sud, dove, ha ribadito lo stesso Amato, per vincere la sfida dei mercati, è necessario mettersi in rete.

L'iniziativa, dal titolo Il centralismo nella Repubblica delle autonomie, è stata introdotta da Erminia Giorno, segretario dell'ente camerale, e rientra tra gli strumenti di discussione, comunicazione, condivisione e dialogo di #OpenCameraCosenza, la rivoluzione culturale e organizzativa introdotta dal presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. Le imprese chiedono alla politica maggiore ascolto e considerazione. Soprattutto chiedono l’adozione di strumenti normativi in grado di rilanciare l’economia anche con riflessi positivi per l’occupazione, come ribadito da Francesco Rosa, vicepresidente della Camera di Commercio.