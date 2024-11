Utenti triplicati rispetto al 2016, trend in crescita per il 2017 (+30%). Maduli: «Scelte e investimenti importanti sul web, la nostra informazione sempre più apprezzata»

Numeri quasi triplicati rispetto allo scorso anno per l’informazione regionale che continua a crescere e un trend che fa presagire un costante aumento per la chiusura del 2017; sono positivi i dati rispetto ai lettori delle testate di informazione del Gruppo Pubbliemme, importante realtà che aggrega editoria, comunicazione e media spaziando dai servizi d'informazione all’out of home, dal web marketing all'advertising, dal digitale terrestre al digital signage.





I dati Google Analytics

Secondo quanto rilevato da Google Analytics, infatti, le testate del Gruppo Pubbliemme hanno registrato un’importante impennata nell’ultimo semestre, frutto di una serie di scelte strategiche e di investimenti importanti nel web da parte del presidente Domenico Maduli e di tutto il board direzionale.

Notevole crescita per l’informazione regionale calabrese sul web prodotta dalla testata LaC News 24: nel trimestre aprile-giugno 2017 il sito web www.lacnews24.it ha quasi raggiunto il risultato dei 2 milioni di pagine viste, con 675 mila utenti unici e circa 1 milione e 300 mila sessioni. Il dato di crescita è particolarmente importante se confrontato con il dato dello stesso periodo dello scorso anno: rispetto al trimestre aprile-giugno del 2016 il dato ha raggiunto un incremento percentuale del 160%. I trend di crescita sono confermati anche dai dati relativi al penultimo trimestre del 2017, che registra già un +30% e che dovrebbe portare a superare abbondantemente i 2 milioni di pagine viste.

!banner!

Cresce l’informazione locale

Cresce anche l’informazione locale de Il Vibonese, prodotto sempre più apprezzato dagli utenti grazie alla sua capillarità sul territorio del capoluogo e della provincia di Vibo Valentia. Nel trimestre aprile-giugno 2017 si registra un importante segno positivo per quanto riguarda le performance del sito www.ilvibonese.it: sono quasi 3 milioni le visualizzazioni registrate da Google Analytics, con 1 milione e 600 mila sessioni e quasi 500 mila utenti unici, che ne fanno di gran lunga il sito d’informazione più letto della provincia di Vibo Valentia.

I commenti del presidente del Cda

“Questi risultati – spiega il presidente Domenico Maduli – non sono casuali ma sono da un lato frutto di scelte condivise con tutte le direzioni aziendali e dall'altro frutto degli investimenti messi in campo dalla nostra realtà in favore del web, delle nuove tecnologie e dei nuovi media. Nell’ultimo semestre abbiamo migliorato le nostre infrastrutture e potenziato i processi produttivi delle redazioni per offrire ai nostri lettori servizi e piattaforme di informazione moderni ed efficienti, dalla potente app per smartphone e tablet che contiene al suo interno le notizie, i tg e i servizi video di LaC News 24, al sito web rinnovato nell'interfaccia. Siamo soddisfatti nel vedere che così tanti calabresi hanno apprezzato i nostri sforzi e per questo motivo continuiamo a lavorare per offrire i migliori servizi ai nostri lettori ed agli investitori che scelgono i mezzi del Gruppo Pubbliemme per promuovere le loro imprese”.