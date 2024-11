Generare sviluppo sostenibile: questa la finalità primaria del sistema concepito dal Network LaC per mettere in rete i quattro pilastri della realtà glocale: persone, aziende, identità, territorio

Grand Terroir® è un sistema del Network LaC concepito per mettere in rete, attraverso gli strumenti della comunicazione integrata, quattro pilastri della realtà glocale: Persone, Aziende, Identità, Territorio. La finalità primaria è quella di generare sviluppo sostenibile in una logica di massima tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, di rispetto dei diritti umani e dei lavoratori, di pacifica convivenza fra i popoli, di salvaguardia delle realtà locali nella loro distintiva specificità.

La rete di Grand Terroir® elabora e attua idee progettuali, costruisce relazioni proficue, esalta individualità, competenze, capacità di fare, valorizza prodotti o servizi, alimenta di continuo un dialogo positivo con Istituzioni, Categorie, Organizzazioni no profit, Associazionismo. Il sistema Grand Terroir® nasce dall’esigenza di reagire alle conseguenze dirompenti di un certo modo di intendere la globalizzazione che mira a uniformare, appiattire, standardizzare stili di vita, produzioni e consumi, distruggendo un patrimonio immenso di radici culturali e identitarie. La biodiversità, la complessità della Dieta Mediterranea riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’Umanità, l’armonia, la bellezza e i saperi della tradizione artigiana, il genio locale, sono solo alcuni dei cardini ereditati da millenni di storia che rischiano di essere demoliti da visione globaliste ispirate da interessi colossali.

In questo quadro i “piccoli”, siano essi agricoltori, allevatori, artigiani, pescatori, ma anche professionisti ed aziende, rischiano di essere fagocitati a vantaggio di giganti dell’economia che ormai generano un Pil superiore a quello di Stati anche importanti. I disastri sociali generati dal modo errato ed egoista di gestire la globalizzazione sono già evidenti e segnalati in ogni angolo del pianeta. La comunicazione globale, favorita da un incessante progresso scientifico e tecnologico, tra satelliti, informatica, elettronica avanzata, reti innovative, software, se per un verso si appalesa come una delle “armi” principali per disegni globalisti, dall’altro può consentire forme di riposizionamento positive e addirittura ottimali per chiunque abbia da proporre qualcosa di unico, distintivo, non delocalizzabile.

Grand Terroir® può essere immaginato come una rete organizzata o anche come una Community che, condividendo alcuni valori di fondo, si pone obiettivi di rilevanza strategica. La Community e la Rete di Grand Terroir® mirano a dare forza, sostegno, opportunità condivise a tutti i coloro i quali siano certi di avere qualcosa di bello, di utile, di efficiente da proporre, muovendosi in qualsivoglia campo delle esperienze umane.

Grand Terroir®, forte di mezzi professionali e tecnici adeguati, e potendo contare su numerosi e potenti strumenti di comunicazione (Tv, Web-Tv, Tv on demand, Giornali online, presenza organizzata sui social network, impiantistica esterna, ecc.), intende realizzare diverse azioni progettuali da proporre di volta in volta a vantaggio dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, del turismo, dell’artigianato, dei beni culturali, dell’ambiente, della formazione e della ricerca. Saper stare insieme in modo intelligente, razionale e propositivo è una virtù da non disperdere, anche perché nel mondo globale il principale rischio da scongiurare è quello di restare soli.

L’economia dei territori è, al giorno d’oggi, una delle più promettenti frontiere per tentare, reagendo in modo positivo, di non rimanere schiacciati dal vento impetuoso della globalizzazione. L’economia dei territori poggia la propria unicità e distintività sulle radici storiche, culturali e identitarie: un valore aggiunto irrinunciabile. Grand Terroir® aggiunge ad ogni filiera produttiva il tassello strategico della comunicazione integrata e dell’elaborazione intellettuale che non dovrà più essere considerato episodico e occasionale, o addirittura alla stregua di un apporto superfluo cui dedicare risorse marginali, ma sostanziale e strutturale pena il fallimento dei propri sogni e della propria impresa. Grand Terroir® guarda a un modello circolare dell’economia dei territori, inteso non solo dal punto di vista materiale, delle risorse disponibili e del risparmio energetico, ma anche dei valori fondanti, delle idee, degli stili di vita a misura d’uomo.