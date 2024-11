Estate calabrese al profumo inconfondibile di Bergamotto, l'Imperatore degli agrumi, vera unicità a livello mondiale. Non c'è luogo del pianeta, infatti, in cui il Bergamotto dia il meglio di sé così come fa nel Basso Jonio reggino. Il Bergotto, bibita gassata ideata e prodotta da La Spina Santa di Bova Marina, cresce nell'apprezzamento di consumatori, visitatori e turisti. Bruno Autelitano, giovane guida dell'azienda fondata dal padre Nino Autelitano, esprime grande soddisfazione.

Il successo del Bergotto è evidente, palpabile, netto. Un autentico trionfo per la Calabria che lavora nella logica della filiera corta agroalimentare, così come fa la Spina Santa che sta potenziando con nuovi impianti la propria tradizionale produzione di bergamotti. Il Bergotto è diventato, a tutti gli effetti, un autorevole ambasciatore del Bergamotto in Italia e in molti Paesi del mondo: è amato, richiesto, desiderato. Lo si beve pasteggiando, o per rinfrescarsi sotto il sole cocente. Al mare come in montagna. E lo si può usare anche per combinare cocktail ghiacciati. Ottimo anche per accompagnare pizze gustose o panini farciti con delizie calabresi. Il Bergotto è profumato e saporito, e parla il linguaggio inimitabile del Bergamotto di Reggio Calabria.

Tra qualche settimana si ricomincerà a parlare, nella fascia jonica reggina, di nuova stagione del Bergamotto, richiamando tradizioni radicate nei secoli. L'aroma superlativo che sprigionano le bucce, così come il sapore aspro ma gradevolissimo del succo, caratterizzeranno per mesi, fino all'inverno inoltrato, le atmosfere di un territorio tanto bello e suggestivo quanto ricco di tesori. Il Bergotto de La Spina Santa ha saputo racchiudere in sé l'anima della cultura e dell'economia del Bergamotto, tanto da ergersi a prodotto simbolo.